https://static.news.ru/photo/8dd93e8e-47ed-11ea-80d4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на шутку телеведущего Ивана Урганта о предложении снизить требования к кандидатам в космонавты.

В эфире программы «Вечерний Ургант» телеведущий сказал, что «судимость по малолетству» или «лёгкое психическое отклонение» не должны ломать мечту человека о полёте в космос.

Ну а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится, — написал в Twitter Рогозин.

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Как ранее писал NEWS.ru, глава российской аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика Денис Ефремов попросил президента РФ Владимира Путина о государственной поддержке этого направления. Президент пообещал поговорить с главой Роскосмоса, но Дмитрий Рогозин, опередив его, уже выразил готовность помочь.