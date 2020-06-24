Рогозин написал стихи к героической кантате «1941-й»

https://static.news.ru/photo/2ceb6c84-b627-11ea-90ae-fa163e074e61_660.jpgДмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выступил идейным вдохновителем и одним из создателей героической кантаты, посвящённой Великой Отечественной войне. Он написал стихи и сценарий к 40-минутному фильму, в котором рассказывается о нападении гитлеровской Германии на СССР, сражениях под Ленинградом и Москвой, подвигах Зои Космодемьянской, панфиловцев и всего советского народа.
Родина, сколько пало на долю твою испытаний / Родина, сапоги чужеземцев тебя истоптали / Родина, сколь снегов твоих белых от бомб и пожаров растаяло / Родина миллионы сынов, дочерей на защиту отправила, — говорится в самом начале фильма.
Музыку к кантате написал лидер группы Motor-Roller Ильяс Аутов, он же исполнил и вокальные партии. Музыкальные эпизоды к кантате были записаны в Казахской национальной консерватории.
Сначала появилась идея написать несколько стихов, которые касались темы Зои Космодемьянской. Её история проходит лейтмотивом через всю кантату, — рассказал в видео о создании фильма Рогозин.
Он пояснил, что сначала записал несколько песен с Ильясом Аутовым, а потом уже возникла идея кантаты.
Я очень благодарен Дмитрию Олеговичу за эту идею, потому что сам давно уже хотел что-то создать большое, посвящённое Великой Отечественной войне и подвигу нашего народа, — прокомментировал Аутов.
Рогозин не исключил, что скоро появятся и другие кантаты, посвящённые 1942, 1943, 1944 и 1945 годам.
Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер Владимир Путин написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале он говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития. Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья появилась именно на страницах американского журнала The National Interest, так как была задача опубликовать её в солидном издании, которое имеет умных читателей.