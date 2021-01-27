Родные отказались исполнить последнюю волю комика Шаляпина

https://static.news.ru/photo/626deeaa-60bc-11eb-981b-fa163e074e61_660.jpg Александр Шаляпин Фото: shalyap_in/instagram.com

Семья стендапера Александра Шаляпина, совершившего самоубийство, отказалась от кремации тела, хотя при жизни комик настаивал на этом. В итоге артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, рассказали друзья мужчины.

По словам приятелей, Шаляпин очень переживал из-за недостатка выступлений из-за пандемии коронавируса. Представитель программ реабилитации РФ в ООН Никита Лушников, который знал стендапера, заявил, что опечален случившимся.

Он был уже выжатый — не получалось с карьерой и семейная жизнь не складывалась. Он старался всё исправить. Должны были обратиться к нашим общим друзьям. Его готовы были поддерживать. Настя — молодец. Ждала и боролась за него. Она рассказала, что после приезда из Белгорода муж снова употребил алкоголь, и она дистанцировалась, чтобы дать ему понять, что это неправильно, — цитирует StarHit Лушникова.

Он добавил, что артист не единожды поднимал тему самоубийства, однако никто не думал, что он решится на поступок.

Ранее стало известно, что прощание со стендап-комиком Александром Шаляпиным пройдёт 28 января в прощальном зале на Троекуровском кладбище. Начнётся церемония в 12:00. О дате и месте прощания с резидентом шоу Stand Up на ТНТ сообщила его менеджер Мария Малякина.

Тело Александра Шаляпина было обнаружено в его квартире в Москве в ночь на 25 января. Нашла комика его жена, вернувшаяся с дачи. По словам супруги, Шаляпин долго не мог справиться с алкогольной зависимостью, он страдал от депрессии.

Накануне комик вернулся из белгородской клиники, где проходил очередной курс лечения. Что произошло, пока он был в квартире один, неизвестно, но в итоге артист свёл счёты с жизнью, писал NEWS.ru.