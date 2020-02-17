Родственники подростков, задержанных за подготовку теракта в одной из школ на территории Керчи, рассказали журналистам о жизни несовершеннолетних злоумышленников в последнее время. Все они отмечают, что в поведении детей не было ничего необычного или подозрительного.
С представителями СМИ пообщались мама одного из задержанных и бабушка второго. Мать подростка рассказала, что её сын сейчас находится в Симферополе. По словам женщины, в настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
Она отметила, что школьник нормально себя вёл в последнее время, поэтому о его помыслах родительница и не подозревала.
Бабушка другого задержанного несовершеннолетнего также не замечала ничего странного в поведении внука.
Как можно понять? Мальчик подросткового возраста, свои нюансы. Ну, спрашивали, интересовались. Я-то бабушка, я с ними выросла, постарела с ними. Как назло всё, — приводит её слова «Крым 24».
Как писал NEWS.ru ранее, подростки, задержанные в Керчи, действительно готовили теракт. Об этом рассказал один из задержанных школьников. По его словам, они планировали взорвать учебное заведение, находящееся рядом с железной дорогой. В свою очередь его друг признался, что они убивали котов, и описал способы убийства животных.