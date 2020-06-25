Родители не смогли попасть на кремацию разбившейся на Бали Тропицель

https://static.news.ru/photo/bd9c283c-b6f3-11ea-a586-fa163e074e61_660.jpg Фото: nastyatropi/instagram.com

Блогера Анастасию Тропицель, которая погибла в аварии на мотоцикле, проводили в последний путь. Однако мать и отец 18-летней девушки так и не смогли прилететь на Бали и принять участие в церемонии кремации.

Как рассказал отец Насти, они пытались найти возможность попасть на остров, но из-за пандемии COVID-19 вылететь из Санкт-Петербурга им так и не удалось.

Нет самолётов, и визу теперь надо делать. Из-за коронавируса не пускают. Прямых рейсов нет, да и никаких нет. Мы связывались с посольством, но они перенаправили нас к ритуальному агенту. Вроде нашли самолёт. Но за перелёт нам объявили сумму порядка €18 тысяч. У нас нет таких денег, — приводит слова отца Насти KP.RU.

Мужчина отметил, что ранее они пытались доставить тело дочери на родину, но у них не получилось, а теперь не вышло и попрощаться с Настей навсегда.

На кремации блогера присутствовали её друзья с острова и возлюбленный Виктор Майданович, на глазах которого и случилось ДТП. Прах погибшей разделили на две части. Одну отправят в Санкт-Петербург родителям, а другую развеяли на Бали.

Однако знакомая Тропицель, которая живёт на острове, рассказала, что кто-то пытался снять деньги с её карточки, и выяснила подробности о личности возлюбленного блогера.

Тот самый Виктор, который учил её водить байк и представлялся молодым человеком Насти. Мужчина занимался пикапом. Эти люди владеют искусством профессионального соблазнения. Так что охмурить 18-летнюю девушку ему оказалось раз плюнуть, — поведала девушка.

Она рассказала, что на мотоциклах Майданович хоть и ездит давно, но как любитель. Он не является компетентным инструктором, зато проводит секс-тренинги и занимается искусством соблазнения — пикапом. По словам подруги погибшей, он рассказывал Насте про эзотерику и утверждал, что Настя — воплощение земного ангела.

И мне плёл про мою чистую ауру, внушал, что я особенная. Короче, по ушам ездил знатно. Допускаю, что Настя купилась на те же самые комплименты. Мне тогда стукнуло 18 лет. Как я поняла, этот человек целенаправленно выбирал себе молодых девочек с неокрепшими мозгами. Очень жаль Настю, — резюмировала девушка.

Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера. Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьёй. Она позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на Сансет-Роуд в районе Кута. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись, и мотоцикл блогера врезался в бордюр.

Как писал NEWS.ru, ранее бойфренд погибшей рассказал, что посадит дерево на её могиле.