Родители мальчика по имени Москва хотели бы видеть сына мэром столицы

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Будущий мэр российской столицы, вполне вероятно, будет носить имя Москва. По крайней мере, на это рассчитывают родители первоклассника, которого при рождении так официально назвали родители.

По их словам, несколько УЗИ показали, что родится девочка, поэтому и звучное имя в честь столицы было придумано загодя, пишет Metro. Однако в последний момент стало понятно, что на свет появится мальчик. Посовещавшись, отец и мать решили от затеи не отказываться, но назвали сына двойным именем — Максим-Москва.

Это не связано с тем, как зовут меня, — просто есть созвучие с именем города, — рассказал отец ребёнка Максим Хмельницкий.

По его словам, такую идею выдвинула его супруга. При этом в ЗАГСе получить свидетельство о рождении удалось не сразу: компьютер не сразу смог определить пол ребёнка и надолго завис.

Так совпало, что крестили сына в День города, в крещении он получил имя Максим. При этом его дети будут Максимовичами.

Тем не менее, дома, во дворе и в школе мальчик по привычке отзывается только на «городское» имя.

Пару лет назад на открытии бейсбольного стадиона Москва познакомился с мэром столицы и даже не постеснялся попросить у него найти работу для папы. Сергей Собянин тогда просьбу ребёнка выполнил.

Может, наш сын тоже когда-то станет мэром, — предположили родители мальчика.

По их словам, люди иногда уверены, что такое необычное имя было своего рода тактическим ходом, чтобы переехать в столицу и получить квартиру от город. В ответ на это отец и мать мальчика заявили, что живут в московском районе Братеево с 1986 года и что стараются рассчитывать только на себя.

Они заверили, что их единственной целью было дать ребёнку благозвучное имя. Тем более, что в таком стремлении они не одиноки. Однажды на ток-шоу рядом с Москвой сидели дети с именами Ангел, Господин, Люцифер, Тагил и женщина Луна Марсовна. Впрочем, некоторые из этих вариантов семья Хмельницких считает перебором.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самыми популярными именами у детей во время пандемии коронавируса стали Александр и София, а среди необычных отмечены Алмаз, Вишня, Добрыня, Луна, Олимпия, Тереза, Яромил и Яропол.