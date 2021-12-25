Родители 9-летней студентки Тепляковой просят принять меры против МГУ

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой выступили с открытым обращением на платформе LiveJournal, в котором обвинили факультет психологии МГУ и должностных лиц в нарушении порядка проведения экзамена, публикации персональных данных девочки и ряде других противоправных действий. В конце письма они обратились к федеральным службам, включая Рособрнадзор, Роспотребнадзор и Роскомнадзор, с призывом провести правовую проверку действий представителей университета и привлечь их к ответственности.

Просим контролирующие органы <…>, а также уполномоченных по правам ребенка Москвы и России и правоохранительные органы вмешаться в данную ситуацию и защитить права несовершеннолетнего, — написали Тепляковы в блоге.

Они пожаловались на «травлю» со стороны МГУ, утверждая, в частности, что вуз по их просьбе не организовал переход на индивидуальный учебный план для Алисы, что преподаватели не давали обратной связи по поводу заданий и игнорировали просьбы о встрече, а должностные лица факультета без разрешения родителей раскрывали личные данные девочки и давали о ней неправдивую информацию в СМИ.

Также в записи есть неподтверждённая информация о последних экзаменах ребёнка, проведённых с нарушениями регламента. Семья пишет, что формат отличался от предусмотренного регламентом в худшую сторону, а на факультете якобы имеется дискриминация по возрасту и от учебной части поступил приказ о том, что Алиса должна его завалить. Во время самого экзамена на девятилетнюю девочку оказывалось психологическое давление, добавляют Тепляковы.

Отец Алисы Евгений ранее дал NEWS.ru интервью, в котором рассказал свою версию конфликта с университетом, апогеем которого стала драка с заведующим кафедрой 21 декабря.