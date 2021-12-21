Отец 9-летней студентки МГУ набросился на заведующего кафедрой

Отец 9-летней студентки психологического факультета Московского государственного университета Евгений Тепляков набросился с кулаками на заведующего кафедрой вуза, сообщает РИА Новости. На опубликованном видео видно, что охранники смогли разнять мужчин. Что стало причиной конфликта, не сообщается.
9-летняя вундеркинд Алиса Теплякова в этому году смогла поступить в МГУ. Родители девочки сообщали, что Алиса планирует окончить факультет психологии за два года вместо положенных на обучение пяти лет.
Для этого отец ребёнка Евгений Тепляков
Многие россияне не одобряют рвения Алисы. Отец юной студентки также заявлял о травле и угрозах в адрес семьи. По его словам, девочке угрожают сломать руки.
Также группа активистов составила петицию с требованием прекратить «бесчеловечный эксперимент» и призвать родителей Алисы к ответу. Они считают, что ускоренное освоение учебной программы вредит психике.