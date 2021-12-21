Отец 9-летней студентки МГУ набросился на заведующего кафедрой

Отец 9-летней студентки психологического факультета Московского государственного университета Евгений Тепляков набросился с кулаками на заведующего кафедрой вуза, сообщает РИА Новости. На опубликованном видео видно, что охранники смогли разнять мужчин. Что стало причиной конфликта, не сообщается.

9-летняя вундеркинд Алиса Теплякова в этому году смогла поступить в МГУ. Родители девочки сообщали, что Алиса планирует окончить факультет психологии за два года вместо положенных на обучение пяти лет.

Для этого отец ребёнка Евгений Тепляков обратился в учебную часть МГУ с просьбой ускорить обучение дочери. Между тем однокурсник девочки заявил, что она включает микрофон в неположенное время на дистанционных занятиях и задаёт вопросы не по теме. Он добавил, что Теплякова «слабо вписывается» в процесс обучения и без отца не сможет осилить учёбу.

Многие россияне не одобряют рвения Алисы. Отец юной студентки также заявлял о травле и угрозах в адрес семьи. По его словам, девочке угрожают сломать руки.

Также группа активистов составила петицию с требованием прекратить «бесчеловечный эксперимент» и призвать родителей Алисы к ответу. Они считают, что ускоренное освоение учебной программы вредит психике.