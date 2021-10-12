Девятилетней студентке МГУ пригрозили сломать руки

Отец поступившей на психологический факультет МГУ девятилетней Алисы Тепляковой рассказал о травле и угрозах в адрес семьи. По его словам, девочке угрожают сломать руки. Об этом сообщает «Москва 24».

Евгений Тепляков посетовал на большое количество нападок не только на девочку, но и на других членов семьи. Он добавил, что всё это мешает Алисе учиться, а также воспитывать других детей.

Вместо того чтобы учить ребёнка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами, — пожаловался мужчина.

Тепляков добавил, что хранит скриншоты оскорблений и злобных комментариев в адрес дочери, в частности затрагивающих вопрос её обучения в вузе. По его словам, есть записи, где Алисе угрожают сломать руки, с угрозами вышвырнуть её из университета, предложениями «закрыть папашу в психушку».

Тепляков посетовал, что он даже в полицию не может обратиться, так как таких недоброжелателей слишком много. В основном хейт в адрес дочери исходит от анонимов — «якобы от однокурсников и их родителей».

Ранее ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил ТАСС, что девятилетнюю студентку Алису Теплякову не планируют отчислять. При этом глава вуза отметил, что на факультете относятся к девочке положительно.

Теплякова прославилась на всю страну после того, как успешно окончила школу в восемь лет и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Девочка не смогла поступить на бюджетное отделение психологического факультета университета, в связи с чем родители заключили договор о получении платного образования.