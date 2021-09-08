Студент психфака пожаловался на странное поведение отца девочки-вундеркинда

Студент факультета психологии МГУ, в который недавно поступила девятилетняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова, пожаловался на странное поведение её отца Евгения. Слова учащегося передаёт MK.RU.

Алиса ходит в университет в сопровождении отца и участвует в дистанционных уроках наравне со всеми. На парах её сопровождает отец, сидит с ней в аудитории. Порой нам кажется, что Алисе будет тяжело учиться в университете, — признался студент.

Также он заметил, что Алиса включает микрофон в неположенное время на дистанционных занятиях и задаёт вопросы не по теме. Он добавил, что, по его мнению, Теплякова «слабо вписывается» в процесс обучения и без отца она не сможет осилить учёбу в МГУ.

Возможно, всю основную работу по поиску и «разжёвыванию» учебного материала будет выполнять он, а Алисе останется лишь впитать готовую информацию и сдавать экзамены, — добавил однокурсник Алисы.

Ранее отец Тепляковой похвастался успехами дочери и заявил, что намерен обратиться в учебную часть с просьбой ускорить её обучение.