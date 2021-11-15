Родители 9-летней студентки МГУ ответили на петицию против семьи

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой прокомментировали появившуюся в Сети петицию, авторы которой призвали детского омбудсмена Марию Львову-Белову и органы опеки проверить условия жизни семьи. В беседе с MK.RU они назвали ситуацию неадекватной и заверили, что их семья абсолютно благополучная.

Мама девочки Наталия Теплякова отметила, что петиция создана около месяца назад, но набрала незначительное количество подписей. Она также добавила, что официальные органы в курсе того, как Алиса сдавала все аттестации.

Отец девятилетней студентки Евгений тепляков назвал ситуацию вокруг семьи неадекватной.

У нашей семьи есть многочисленные грамоты от официальных органов, включая управу района и школу <...>, что мы являемся абсолютно благополучной семьёй, — сказал он изданию.

Омбудсмен Львова-Белова, в свою очередь, заявила, что ей известно о петиции. Она отметила, что «заходить в семью — это аккуратный момент», поэтому одной петиции мало, необходимо экспертное мнение. При его наличии можно будет говорить о дальнейших шагах.

Авторы петиции призывают прекратить «бесчеловечный эксперимент» ми призвать родителей Алисы к ответу. Они считают, что ускоренное освоение Алисой и другими детьми семьи вредит их психике. Кроме того, отмечают измученный и нездоровый вид девочки.

Ранее отец девочки пожаловался на нападки как в адрес Алисы, так и других членов семьи. По его словам, это мешает девочке учиться, а родителям — воспитывать других детей. Тепляков посетовал, что он даже в полицию не может обратиться, так как таких недоброжелателей слишком много.