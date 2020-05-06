Родители 1,8 млн детей получили по 5 тыс. рублей господдержки

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Глава Росгвардии Виктор Золотов отчитался о службе солдат в Сирии. По его словам, на территории страны присутствует ограниченное число контингента, а все боевые задачи выполняются без срывов.

Все задачи проходят без срывов, — цитирует Золотова «Интерфакс». Помимо этого, генерал напомнил о службе росгвардейцев на Северном Кавказе и закупке техники для охраны берегов Керченского пролива. Как сообщал ранее...