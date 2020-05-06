Родители 1,8 млн детей получили по 5 тыс. рублей господдержки

Государство выплатило по пять тысяч рублей родителям 1,8 миллиона российских детей в качестве антикризисной господдержки, заявил министр труда Антон Котяков.
По словам главы Минтруда, дополнительные выплаты обошлись в 9,5 миллиарда рублей.
Доплату к материнскому капиталу с 15 апреля получили ещё 66 тысяч семей. Пенсионный фонд выплатил средства без подачи заявлений гражданами,
Как писал NEWS.ru, выплаты семьям анонсировал президент Владимир Путин в одном из обращений по ситуации с COVID-19. Пособия в апреле начал выплачивать ПФР.
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