Общество

Родители 1,8 млн детей получили по 5 тыс. рублей господдержки

16:04, 06 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство выплатило по пять тысяч рублей родителям 1,8 миллиона российских детей в качестве антикризисной господдержки, заявил министр труда Антон Котяков.

По словам главы Минтруда, дополнительные выплаты обошлись в 9,5 миллиарда рублей.

Доплату к материнскому капиталу с 15 апреля получили ещё 66 тысяч семей. Пенсионный фонд выплатил средства без подачи заявлений гражданами, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, выплаты семьям анонсировал президент Владимир Путин в одном из обращений по ситуации с COVID-19. Пособия в апреле начал выплачивать ПФР.

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