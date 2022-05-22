«Родина — это не бабушка с картошкой»: Шахназаров ответил Шевчуку Михаил Шахназаров раскритиковал Шевчука за неуважение к россиянам

Юрий Шевчук / Фото Anton Belitsky/Global Look Press

Михаил Шахназаров прошёлся по Юрию Шевчуку за его скандальные заявления о родине, сделанные на концерте в Уфе. Журналист в своём YouTube-шоу «Шах и мат» объяснил певцу, что именно подразумевается под родиной для большинства россиян.

Родина, Юрий, это не бабушка, которая торгует картошкой. Родина — это уважение к себе и выходя на сцену вы, прежде всего, показываете неуважение к себе, говоря такие вещи. А как человек, который не уважает себя, может нести в народ слово? Никак, — сделал вывод политолог.

После высказываний на концерте на Шевчука составили административный протокол о дискредитации ВС РФ. Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей. Сам музыкант никак не прокомментировал грядущее наказание.

Ранее адвокат Александр Передрук, принявший защиту лидера группы «ДДТ», заявил, что музыкант отказался от показаний, так как это право есть у каждого россиянина. Он отметил, что речи об уголовном деле пока нет.