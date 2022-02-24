РКН потребовал разблокировать страницу телеканала «Звезда» в Facebook
Роскомнадзор потребовал разблокировать страницу телеканала «Звезда» в Facebook
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:47, 24 февраля 2022
Фото: Brett Jordan/Pexels
Читайте нас в Google Новости
Роскомнадзор требует от компании Meta Platforms — бывшей Facebook, снять ограничения с официальной страницы телеканала «Звезда» в соцсети, сообщается на сайте ведомства. Россиянам в связи в этим советуют переходить на отечественные интернет-ресурсы и соцсети.
24 февраля Роскомнадзор направил руководству компании Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на официальную страницу телеканала «Звезда» в социальной сети Facebook, а также пояснить причины их введения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны Facebook нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».
В связи с участившимися случаями, как говорится в сообщении РКН, «необоснованной» блокировки официальных аккаунтов, ведомство призывает российских пользователей переходить на отечественные интернет-ресурсы и социальные сети.
Как сообщает ТАСС, ранее Facebook наложила ограничения на 90 дней на страницу телеканала «Звезда», объяснив это неоднократной публикацией фейковой информации в аккаунте.
Ранее психолог Сергей Ениколопов посоветовал временно отказаться от использования социальных сетей, так как на фоне паники из-за войны России и Украины многие люди начали беспочвенно тревожиться. Особо тревожным людям медик посоветовал даже не смотреть телевизор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».