РКН потребовал разблокировать страницу телеканала «Звезда» в Facebook

Роскомнадзор требует от компании Meta Platforms — бывшей Facebook, снять ограничения с официальной страницы телеканала «Звезда» в соцсети, сообщается на сайте ведомства. Россиянам в связи в этим советуют переходить на отечественные интернет-ресурсы и соцсети.

24 февраля Роскомнадзор направил руководству компании Meta Platforms, Inc. письмо с требованием снять все ограничения, наложенные на официальную страницу телеканала «Звезда» в социальной сети Facebook, а также пояснить причины их введения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны Facebook нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

В связи с участившимися случаями, как говорится в сообщении РКН, «необоснованной» блокировки официальных аккаунтов, ведомство призывает российских пользователей переходить на отечественные интернет-ресурсы и социальные сети.

Как сообщает ТАСС, ранее Facebook наложила ограничения на 90 дней на страницу телеканала «Звезда», объяснив это неоднократной публикацией фейковой информации в аккаунте.

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