В мэрию Москвы обратились представители столичного ретейла и производители продуктов: они не успевают выполнить план по вакцинации от коронавируса 60% сотрудников первым компонентом. Как сообщил «Коммерсант», они просят власти города сдвинуть сроки на месяц.

В некоторых компаниях привито всего 20% работников. Поэтому Сергея Собянина просят перенести крайний срок на 15 августа. В числе неуспевающих ассоциация «Русбренд», куда входят крупнейшие производители, такие как The Coca-Cola Company, Danone, Nestle, Unilever и другие.

По словам представителей бизнеса, всё дело в записи на прививку, которая затянулась до августа. Кроме того, мэра уведомили о том, что количество доступных вакцин сокращается. Соответственно, мэра просят не наказывать тех, кто не успеет выполнить требования правительства Москвы.

По словам источника «Ъ», после объявления обязательной вакцинации прививочные пункты, которые раньше принимали в тот же день, увеличили время ожидания до трёх недель.

Огромную услугу коронавирусу оказывают россияне, которые отказываются вакцинироваться. Врач-эпидемиолог районной клинической больницы города Видное Ольга Ненастина ранее отметила, что антипрививочники напрямую помогают ему эволюционировать.