Риелтор рассказала, как сэкономить на ремонте квартиры Риелтор Никитина: покупка квартиры с ремонтом позволит сократить расходы на переделки в будущем

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Покупка квартиры с ремонтом в новостройке всегда обходится дешевле, чем делать в ней ремонт самостоятельно, рассказала в беседе с РИАМО вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина. По ее словам, выгода для покупателя — в том, что застройщик делает базовый ремонт определенного качества, когда клиенту доступны несколько вариантов решений без дополнительных трат на дизайн-проекты.

Однако в таком случае необходимо понимать, что, выбирая ремонт от застройщика, покупатель полностью теряет возможность внести хоть какие-то изменения и хоть как-то повлиять на его качество, — предупредила Никитина.

Поэтому риелтор посоветовала при принятии решения о покупке квартиры учитывать не только ее цену, но и качество ремонта. Для этого полезно почитать форумы жильцов тех домов, которые застройщик сдал ранее. Так покупатель сможет оценить, насколько люди довольны качеством ремонта, какие бывают недостатки, что позволит не переплачивать за возможные переделки в будущем.

На вторичном рынке также выгоднее брать квартиру с уже готовым ремонтом, продолжила риелтор. При этом, по ее словам, в стоимости объекта играют роль локация и инфраструктура района, цена ремонта учитывается лишь частично.

Вложения в ремонт окупятся не более чем на 20%. Сам факт наличия свежего ремонта на рынке жилой недвижимости Москвы не является основным при выборе. <...> Убедить кого-то переплатить лишний миллион или два, аргументируя это тем, что в ремонт квартиры было вложено большое количество средств, сегодня вряд ли возможно, — подчеркнула эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что снимать квартиру в Москве выгоднее всего в летний сезон. По словам парламентария, это связано с ростом предложений на рынке недвижимости из-за дачников, которые на лето сдают свое жилье в аренду.