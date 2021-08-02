СМИ назвали причину смерти семьи после прививки в Краснодаре

Три члена одной семьи из Краснодара умерли после первого компонента прививки от коронавируса, так как они заразились COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

По информации агентства, вирус у пациентов выявили на 10-12 день после введения первого компонента вакцины. Из-за этого вакцинацию прервали. При получении первой прививки они уже были заражены COVID-19, но вирус находился в инкубационном периоде.

У них были тяжёлые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе, — добавил собеседник журналистов.

По его мнению, смерть была вызвана поздней формой коронавируса, а не вакциной.

Ранее в соцсетях появилась информация, что три члена одной семьи умерли после вакцинации от коронавируса. Сиротой осталась 12-летняя девочка, которая лишилась обоих родителей и бабушки.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в три раза снизить вероятность заражения коронавирусом в семье может вакцинация лишь одного из её членов. По его словам, это обусловлено меньшим выделением вируса со стороны привитого человека.

Тимаков добавил, что вирус, который выделяется вакцинированным человеком, менее активен и не мутирует в организме.