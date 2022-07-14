РГГУ захотел выйти из подчинения государству

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) намерен объявить себя «автономным» и выйти из подчинения государству в лице профильного министерства, сообщает REGNUM. При этом фактически несменяемым станет нынешний ректор РГГУ Александр Безбородов.

Предполагается, что рост коммерческих доходов РГГУ произойдёт за счёт увеличения цен за предоставление платных образовательных услуг, — говорится в собщении агентства.

Отмечается, что государство перестанет нести в отношении РГГУ субсидиарную ответственность, менеджмент РГГУ сможет по своему усмотрению распоряжаться имуществом, приобретённым после подтверждения этого нового статуса, а также безотчетно распоряжаться коммерческими средствами.

4 марта ректор РГГУ Безбородов стал одним из подписантов обращения ректоров российских вузов с призывом поддержать решение властей «добиться демлитаризации и денацификации Украины и тем самым защитить себя от нарастающих военных угроз». Обращение тогда подписали более сотни ректоров и руководителей учебных заведений.

После этого Филолог Игорь Исаев сообщил о своём уходе с должности директора Института лингвистики РГГУ. Он отметил, что теперь у него не будет «никакого Z-ректора».