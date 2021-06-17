РГГУ начнёт отслеживать «протестный потенциал» студентов

Российский государственный гуманитарный университет планирует купить систему, которая поможет оценить «протестный потенциал» среди студентов вуза. Соответствующий тендер учреждение разместило на сайте госзакупок.
Вуз
Всего на эти цели планируется потратить не больше 12 млн рублей. Тендер
Ранее стало известно, что почти каждый пятый житель России (22%) хочет уехать за рубеж на постоянное место жительства. Чаще всего о желании покинуть страну заявляли опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (33% респондентов), а меньше всего — от 55 лет (7%). Однако процент молодых людей, задумывающихся о переезде, с 2019 года снизился — тогда в этой возрастной категории о желании покинуть страну сообщали 53% респондентов.