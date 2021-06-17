РГГУ начнёт отслеживать «протестный потенциал» студентов

https://static.news.ru/photo/6909c0a6-cf8c-11eb-a2cb-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/rggu.club

Российский государственный гуманитарный университет планирует купить систему, которая поможет оценить «протестный потенциал» среди студентов вуза. Соответствующий тендер учреждение разместило на сайте госзакупок.

Вуз хочет купить софт, который позволит производить поиск информации в Даркнете, мониторить интернет-ресурсы, изучать новости и определять, положительные они или негативные, а также на раннем этапе обнаруживать «проблемные публикации». РГГУ планирует анализировать «протестный потенциал», общественное мнение, напряжённость в вузах страны, выявлять лидеров мнений, а также проводить аудит коммуникационной стратегии учебных заведений. Также система должна уметь составлять отдельные новостные ленты по интересующим администрацию людям.

Всего на эти цели планируется потратить не больше 12 млн рублей. Тендер обнаружили эксперты организации «Роскомсвобода».

Ранее стало известно, что почти каждый пятый житель России (22%) хочет уехать за рубеж на постоянное место жительства. Чаще всего о желании покинуть страну заявляли опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (33% респондентов), а меньше всего — от 55 лет (7%). Однако процент молодых людей, задумывающихся о переезде, с 2019 года снизился — тогда в этой возрастной категории о желании покинуть страну сообщали 53% респондентов.