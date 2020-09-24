РФПИ назвал новых заказчиков российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1d2ac5fa-fe76-11ea-a744-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва

1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» запросили у России другие страны мира. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, препарат ожидают в Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке.

Есть страны, которые вошли с нами в соглашение по закупке вакцины, это Мексика, Бразилия и Индия. Совместно они заказали пока около 200 миллионов доз. И есть ещё семь других стран, которые мы объявим в ближайшее время. Это большие страны, в основном Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, — приводит его слова ТАСС.

Дмитриев отметил, что соглашение о производстве вакцины заключено ещё с двумя странами, их назовут в ближайшее время. Сейчас такие договорённости уже есть с Индией, Бразилией, Кореей, Китаем. По словам Дмитриева, РФПИ рассчитывает, что к концу декабря ежемесячный выпуск вакцин от COVID-19 достигнет 10 млн доз.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.