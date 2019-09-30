Россия передаст Австрии 22 фонда документов, вывезенных в СССР в результате Второй мировой войны. Речь идёт об архивах различных еврейских организаций довоенного периода.
О передаче этих документов говорится в постановлении правительства. Урегулирование с Австрией «вопросов, касающихся возмещения расходов, связанных с хранением, реставрацией и описанием» документов, возложено на Росархив. Перемещение фондов будет осуществлено без взимания таможенных платежей, говорится в постановлении.
Ранее News.ru писал о том, что США передали российской стороне 16 указов за подписью императора Николая II. Исторические документы были похищены из российского архива в 90-е годы прошлого века и обнаружены в результате расследования Министерства внутренней безопасности США.