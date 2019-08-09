https://static.news.ru/photo/0e7754ea-bcca-11e9-a166-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/activist.msk

Режиссёра Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о беспорядках в Москве, освободили из изолятора в связи с истечением срока его задержания, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По его словам, страдающий сахарным диабетом режиссёр принял решение не оставаться в больнице, а лечиться дома, где у него есть все нужные лекарства, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.

11 августа Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать режиссёра. Его самого на заседании не было. Накануне Васильева госпитализировали из изолятора из-за повышенного уровня сахара в крови. Позже состояние режиссёра ухудшилось, его перевели в реанимацию.