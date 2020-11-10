Режиссёр порнофильмов Рокко Сиффреди предложил работу Артёму Дзюбе

https://static.news.ru/photo/be3a4c2c-237e-11eb-a4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/roccosiffrediofficial

Режиссёр и актёр порнофильмов Рокко Сиффреди предложил работу в своей команде Артёму Дзюбе.

Я был бы счастлив видеть тебя в моей команде. Превосходные данные! Если в этом лицемерном мире тебе понадобится рука помощи, ты всегда можешь рассчитывать на меня, — написал Сиффреди на своей странице в Instagram.

Ранее в соцсетях появилось интимное видео, предположительно, с Дзюбой. На записи мужчина лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. После этого на спортсмена обрушилась критика со стороны общественности. Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из состава спортсменов на ноябрьских сборах.

При этом многие знаменитости и блогеры выступили в поддержку футболиста. Как ранее писал NEWS.ru, рэпер Моргенштерн высказался по поводу скандала вокруг видеозаписи с участием Дзюбы. По словам артиста, тот факт, что спортсмен онанирует, значит, что он — человек. Главное, как сказал Моргенштерн, чтобы Дзюба делал это «с кайфом».