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Автозаправочные станции Московского региона не закроются в период карантинных мер, однако предложат владельцам автомобилей возможность заправиться не заходя в здание, а также получить еду и напитки на вынос.

Такие меры нефтяники предложили, чтобы соблюдать предписанные меры безопасности во время пандемии COVID-19. При этом дезинфекцию помещений и оборудования планируется проводить каждые час или два. АЗС «Татнефть» работают в обычном...