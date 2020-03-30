Жители столицы обязаны находиться в режиме самоизоляции до 14 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля, — говорится в сообщении оперштаба, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале.
Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Эти изменения приняты в рамках правового режима «повышенной готовности». Текущая ситуация в Москве не признана чрезвычайной, что позволяло бы вводить ограничения прав и свобод граждан. Как отмечают юристы «Агоры», режим повышенной готовности
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