Ресторатор рассказал, как санкции Запада повлияют на сферу общепита

Санкции Запада практически никак не затронут большинство российских ресторанов, так как они с 2014 года предпочитают использовать произведённые в России продукты, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев. При этом он отметил, что цены на продукцию всё-таки вырастут из-за проблем с логистикой, пишет «360».

У нас давно есть тренд — работать на локальных продуктах. Цены на продукцию вырастут из-за логистики, а такой тенденции, что ресторанам придётся переходить, отказываться от импортных продуктов и использовать местные, — нет. События 24 февраля никак не подействовали, — уточнил Беляев.

Он дополнил, что проблемы с логистикой наблюдаются у ресторанов в Белгородской области, так как региональным заведениям было комфортно работать с поставщиками с Украины из-за близости с ЛНР и ДНР. Помимо этого, трудности возникли у предприятий Калининградской области, которые до начала военного конфликта на Украине работали с Польшей.

Ранее ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов заявил, что экономика России под санкциями не рухнет, а страна продолжит своё развитие, так как у неё есть все ресурсы для этого. По его словам, ряд экспертов сходятся во мнении, что меры, которые разрабатывает сейчас правительство РФ, позволят создать многоотраслевую экономику, которая сможет обеспечивать все потребности страны самостоятельно.