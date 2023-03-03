РЕН ТВ: врачи попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

РЕН ТВ сообщает, что врачи клиники «Коммунарка» попробуют вывести фигуриста Романа Костомарова из медикаментозного сна. По данным канала, у олимпийского чемпиона по фигурному катанию наблюдаются хорошие показатели для совершения данной процедуры. Врачи также отмечают, что у Костомарова неплохие шансы на выздоровление.

Сообщается, что медики несколько дней будут наблюдать за состоянием фигуриста, чтобы выяснить, сможет ли организм сам поддерживать стабильное состояние без аппаратов.

3 марта ТАСС сообщил, что Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы. У спортсмена произошел микроинсульт, а состояние левой кисти вызывает опасения у медиков.

Ранее врачи оценивали шансы фигуриста на выживание в соотношении 50 на 50. Спортсмену очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена случился инсульт, на фоне которого сработали другие побочные действия.

Иммунолог Ирина Ярцева заявляла, что отказ иммунной системы для 46-летнего здорового спортсмена — это уникальный случай. Обычная респираторная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась практически за сутки. Ярцева пояснила, что для такого отказа иммунитета нужны серьезные причины, например ВИЧ или рак, а в случае с крепким организмом спортсмена «это не укладывается в привычные рамки».