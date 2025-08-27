День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:50

Ремонт в маленькой комнате? Эта хитрость с обоями сделает ее больше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор обоев для маленькой комнаты требует понимания основных принципов визуального расширения пространства. Многие совершают ошибку, выбирая темные или крупные рисунки, которые еще больше скрадывают площадь. Правильно подобранные обои могут создать иллюзию простора даже в самом компактном помещении без проведения перепланировки.

Для зрительного увеличения пространства выбирают светлые пастельные тона — голубой, бежевый, светло-серый, салатовый. Вертикальные полосы визуально увеличивают высоту потолка, а горизонтальные — «расширят» стены. Мелкий неконтрастный рисунок предпочтительнее крупных узоров. Глянцевые и шелкографические обои отражают свет, добавляя воздушности. Важно избегать резких цветовых переходов и контрастных бордюров, разбивающих стену.

Оптимальное решение — однотонные светлые обои с матовой фактурой на всех стенах. Если хочется акцента, одну стену можно выделить фотообоями с перспективным изображением. Современные 3D-обои с эффектом глубины также визуально добавляют объем. Светлые потолки и полы, совпадающие по тону со стенами, усиливают эффект простора.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

Дмитрий Демичев
