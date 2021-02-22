Эксперты назвали самые частые и дорогостоящие ошибки при ремонте квартиры

Ремонт в квартире — непростое занятие для человека, который наконец приобрёл собственную недвижимость. На него уходит не только уйма времени, но и денег. Главная проблема, считают эксперты, заключается в том, что многие люди не знают о подводных камнях, которые ожидают их во время ремонта. Ошибки при проектировании розеток, укладке пола и отделке стен приводят к дополнительным тратам, откладывают момент въезда или же вынуждают человека снова заниматься квартирой спустя несколько лет проживания. О том, как избежать этих проблем и не попасть впросак во время ремонта, — в материале NEWS.ru.

Сам себе рабочий

Многие люди, которые приобретают квартиру у застройщика, не меняют окна, считая их новыми. В действительности же на них строители обычно экономят. В результате жилец сталкивается с образованием конденсата на стёклах, пояснила в разговоре с NEWS.ru дизайнер и основатель студии интерьерных решений Инна Каминская.

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Довольно часто обладатели квартиры неправильно проектируют розетки и выключатели. В частности, не делают заземление, не ставят влагозащищённые разъёмы в соответствующих зонах, а также не планируют проходные выключатели. Кроме того, в огромную проблему может вылиться проектирование кухни после того, как розетки уже выведены, а вместе с ними холодная, горячая вода и канализация, поясняет Каминская.

Нередко обладатели квартиры отказываются от технических люков доступа к коммуникациям, отмечает специалист. В результате при экстренной ситуации приходится демонтировать стены, потолки и короба. Порой жильцы также отказываются и от принудительной вентиляции. Результатом такого решения становится плесень и затхлый запах во влажных помещениях, рассказывает Каминская.

При покупке жилья в новостройке многие также не учитывают, что дома через несколько лет дают усадку. По этой причине необходимо тщательно продумывать отделку стен: армировать их, делать деформационные швы или использовать материалы, которые достаточно хорошо себя зарекомендовали в новостройках, поясняет специалист.

Нередко россияне совершают ещё одну ошибку — кладут ламинат или паркетную доску в прихожей и на кухне. Часто эти материалы не выдерживают нагрузки, и покрытие портится. При укладке пола необходимо чётко понимать, для какой зоны пригоден конкретный материал. Причём не менее важна и технология его укладки, рассказывает Каминская.

Кроме того, зачастую россияне не предусматривают закладные, которые нужны для мебели, тяжёлых перегородок, дверей или других конструкций. В итоге жильцы не могут установить на стенах навесные полки, тумбы и телевизор. Такие моменты нужно предусматривать ещё до чистовой отделки, поясняет специалист.

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Горе-бригадир

Между тем проблемы могут возникнуть даже в случае, когда человек нанимает для ремонта бригадира с командой рабочих. Неграмотные специалисты порой некачественно укладывают стяжку, и впоследствии она трескается. В результате этого напольное покрытие начинает топорщиться, рассказывает дизайнер.

Кроме того, горе-строители зачастую не выводят на стенах углы в 90 градусов для встроенной мебели. В таком случае её сложно будет смонтировать без зазоров, а также обеспечить хорошую работу фурнитуры. Неграмотные рабочие также порой неправильно подрезают плитку, в результате чего при монтаже подвесной сантехники остаются зазоры на стенах. Иногда её также укладывают, не учитывая необходимые технологии. Впоследствии плитка отваливается. Особенно часто это происходит из-за вибрации — к примеру, если на кухне стоит стиральная машина. Ещё одна частая ошибка ремонтников — неправильное подключение холодной и горячей воды. Это приводит к резкой смене температуры в душе при включении стиральной машины или крана умывальника. Ребёнок в таких условиях может обжечься кипятком. Инна Каминская дизайнер и основатель студии интерьерных решений дизайнер и основатель студии интерьерных решений

Ошибок при ремонте тяжело избежать в любом случае — неважно, делает ли человек ремонт самостоятельно или же нанимает для этого подрядчика в виде бригадира. Однако при работе с ремонтниками у владельца квартиры есть определённые гарантии. Всё дело в том, что при заключении договора подряда заказчик становится потребителем и наделяется соответствующими правами, которые вытекают из закона о защите его прав, пояснил в разговоре с NEWS.ru юрист Артём Баранов.

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В любом судебном процессе у вас будет возможность стать обладателем кучи приятных бонусов. К примеру, повышенной штрафной неустойки или штрафа в размере 50% от суммы заявленных требований за неудовлетворение вашей досудебной претензии. Закон в данном случае на вашей стороне, и судьи зачастую отдают предпочтения потребителям, порой даже не стесняясь это показывать. Если говорить про сам договор, то важно сформулировать его максимально точно и конкретно. Далее установите конечный срок выполнения работ и штрафную неустойку за его несоблюдение. При этом стоит также уделить внимание самой процедуре сдачи-приёмки работ. На этой стадии часто происходят разногласия, поэтому желательно подстраховаться и описать её в договоре. Артём Баранов юрист юрист

Между тем специалист рекомендует проверять самого подрядчика. Сегодня сделать это можно при помощи Интернета. Однако самый надёжный способ найти себе качественных рабочих — это рекомендации друзей и знакомых, а подтверждением профессионализма должны выступать примеры конкретных работ, подытожил Баранов.