Адвокат сообщил о проведении срочной операции ректору «Шанинки»

Медики экстренно оперируют ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева из-за заболевания сердца. Об этом сообщил адвокат Зуева Сергей Севрук, передаёт ТАСС. Ректор проходит обвиняемым по делу о хищении средств, другим фигурантом которого является экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова.

Сейчас моему подзащитному Зуеву делают экстренную операцию на сердце в одной из больниц в Москве. До этого его доставили на скорой в реанимацию. После операции, очевидно, его также переведут в реанимационную палату, — сказал адвокат.

Сергею Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его обвиняют в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который возглавляла бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

12 октября Зуева задержали. Ректора увезли из больницы, куда он поступил с гипертоническим кризом, и допрашивали более 30 часов. Ранее сообщалось, что Сергей Зуев госпитализирован из-за проблем с сердцем.