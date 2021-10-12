Ректора Шанинки задержали по делу Раковой

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев задержан по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, пишет «Медуза» (признано в РФ иноагентом) со ссылкой на источники.

Как заявил один из собеседников издания, Зуева задержали «для избрания меры пресечения». Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о проведении с ректором Шанинки следственных действий по делу Раковой.

Сейчас с ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуевым проводятся следственные действия по делу обвиняемой в мошенничестве Раковой. После допроса следствие примет процессуальное решение, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что защита обжаловала арест Марины Раковой. Бывшую чиновницу арестовали до 6 декабря. Против неё возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ракова обвиняется в хищении средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Речь может идти о сумме более 50 млн рублей.

Вместе с бывшей чиновницей арестован и её гражданский муж Артур Стеценко, которого тоже подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он был фиктивно трудоустроен в фонд и за три года получил более 9 млн рублей под видом зарплаты.

Также под стражей находятся бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин. Арестована исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Следствие считает их причастными к совершению преступления.