Ректор МГУ спрогнозировал дату перехода коронавируса в обычную простуду

Коронавирус приобретёт черты легкой инфекции уже в начале 2023 года, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, такой прогноз основан на свойствах COVID-19 «приспосабливаться» с помощью математического исследования, пишет «Интерфакс».

Наш прогноз — что ковид сойдёт на допустимый уровень, либо будет протекать в очень лёгкой форме, либо будет незначительное количество заболевших. Мы надеемся, что в начале 2023 года, — сказал Садовничий.

Как отметил ректор МГУ прогноз был подготовлен при участии академика Аскара Акаева.

Ранее профессор из университета Аристотеля в греческом городе Салоники Демосфен Сарияннис заявил, что пандемия коронавируса закончится 20 февраля 2022 году. Точную дату Сарияннис предсказал, ссылаясь на специально разработанную математическую модель. Также, по словам учёного, штамм «омикрон» может оказаться последней мутацией COVID-19.

По данным на 18 января число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 31 252, до 10 865 512. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 6 декабря 2021 года. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 564, до 9 902 935. Количество смертей возросло на 688, до 322 678 случаев.