Рекордное количество регионов примут участие в фестивале «Сыр. Пир. Мир.» Губернатор МО Воробьев: участниками фестиваля «Сыр. Пир. Мир.» будут рекордные 50 регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир.» примет участие рекордное количество регионов — 50, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Открытие состоится 5 августа в деревне Дубровское городского округа Истра, всего ожидается около 150 тысяч гостей, пишет «Радио 1».

Завтра очередное традиционное мероприятие, популярное среди жителей и гостей. Как правило, под 150 тысяч человек приезжают, приходят, общаются с фермерами, а заодно покупают всё, что вкусно и по душе. География у нас растёт. В этом году у нас, пожалуй, рекорд — более 50 регионов, — подчеркнул глава области.

По словам Воробьева, продукции хватит на все три дня фестиваля. Кроме тысячи образцов сыра, на фестивале можно будет приобрести хлеб, мясо, рыбу, мёд и другие товары. Гостей также ждет развлекательная программа, которая будет интересна всей семье, заверил губернатор.

Ранее организатор гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир.» Олег Сирота высмеял требование посольства Нидерландов переименовать сыры гауда, маасдам и эдам. Он посоветовал европейским дипломатам обратиться со своими жалобами в Истринский районный суд. Сыровар считает, что российский продукт уже превзошел по качеству голландские аналоги. При этом, заверил Сирота, подмосковный фестиваль по своей масштабности превосходит все турниры сыроваров в Нидерландах.