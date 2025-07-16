Запекаем помидоры вкусно! Золотистая сырная шапка покорит всех! Эти красивые и ароматные помидоры с золотистой сырной корочкой станут украшением любого стола. Нежная моцарелла и пикантный чеддер создают идеальный дуэт, а средиземноморские специи добавляют блюду особый шарм. Подавайте как тёплую закуску или лёгкий гарнир!
Ингредиенты
- Помидоры — 550–600 г
- Моцарелла — 130 г
- Чеддер — 30–40 г
- Масло оливковое — 40 мл
- Орегано — 0,5 ч. л.
- Чеснок сушёный — 0,5 ч. л.
- Сахар — 0,3 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — для подачи
Приготовление
- Помидоры аккуратно нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Выложите на противень, сбрызните маслом. Посыпьте специями по вкусу и сахаром. Натрите сыры и распределите поверх помидоров.
- Запекайте в духовке 20–25 минут при 180 °C. Украсьте веточками свежей зелени перед подачей на стол.
Лучше всего подавать сразу из духовки, пока сырная корочка хрустит!
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