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16 июля 2025 в 13:30

Запекаем помидоры вкусно! Золотистая сырная шапка покорит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запекаем помидоры вкусно! Золотистая сырная шапка покорит всех! Эти красивые и ароматные помидоры с золотистой сырной корочкой станут украшением любого стола. Нежная моцарелла и пикантный чеддер создают идеальный дуэт, а средиземноморские специи добавляют блюду особый шарм. Подавайте как тёплую закуску или лёгкий гарнир!

Ингредиенты

  • Помидоры — 550–600 г
  • Моцарелла — 130 г
  • Чеддер — 30–40 г
  • Масло оливковое — 40 мл
  • Орегано — 0,5 ч. л.
  • Чеснок сушёный — 0,5 ч. л.
  • Сахар — 0,3 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Помидоры аккуратно нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Выложите на противень, сбрызните маслом. Посыпьте специями по вкусу и сахаром. Натрите сыры и распределите поверх помидоров.
  2. Запекайте в духовке 20–25 минут при 180 °C. Украсьте веточками свежей зелени перед подачей на стол.

Лучше всего подавать сразу из духовки, пока сырная корочка хрустит!

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помидоры
сыр
закуска
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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