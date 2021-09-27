Рекомендует Навального: Медведев обвинил Twitter во вмешательстве в дела РФ

Зампред Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев обвинил Twitter во вмешательстве в дела России. Он объяснил, что социальная сеть рекомендовала ему подписаться на оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление он сделал в интервью RT.

Когда я смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно, первым человеком, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство, — сказал политик.

Медведев считает, что цифровые гиганты «поднадоели всем, в том числе США», потому что они работают по собственным правилам. Он вспомнил о блокировке в Twitter экс-президента США Дональда Трампа.

Вот они для себя их (корпоративные правила. — NEWS.ru) приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят. <...> Взяли и бывшего президента США везде заблокировали. У него там 85 или 90 млн подписчиков — но всё, до свидания. Почему? «А он не нравится нам», — добавил политик.

В феврале Медведев рассказывал, что его знакомому при регистрации Twitter также предложил подписаться на Навального. Тогда он говорил, что это пример политизации администрации соцсетей.