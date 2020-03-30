https://static.news.ru/photo/2dee7c86-7241-11ea-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масштабная реформа техосмотра может быть перенесена на фоне пандемии коронавируса. Новый закон должен был вступить в силу с 8 июня.

С этого момента должна была прекратиться практика покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Но сейчас Минэкономики, Минтранс и МВД разрабатывают вариант переноса сроков, сообщает «Коммерсант».

Отложить реформу решено для минимизации издержек бизнеса и сокращения контактов между людьми на время карантина. Инициативу уже поддержали страховщики, операторы ТО и Госдума. Окончательное решение будет оглашено в ближайшее время.

Реформа также предполагала введение штрафа в 2 тысячи рублей за эксплуатацию машины, которая не прошла осмотр. Это же обуславливало ужесточение требований для самого оператора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что работа операторов техосмотра (ТО) в России будет контролироваться по новым правилам. Подготовленный Минэкономики проект постановления правительства направлен в Белый дом.