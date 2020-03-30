Масштабная реформа техосмотра может быть перенесена на фоне пандемии коронавируса. Новый закон должен был вступить в силу с 8 июня.
С этого момента должна была прекратиться практика покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Но сейчас Минэкономики, Минтранс и МВД разрабатывают вариант переноса сроков,
Отложить реформу решено для минимизации издержек бизнеса и сокращения контактов между людьми на время карантина. Инициативу уже поддержали страховщики, операторы ТО и Госдума. Окончательное решение будет оглашено в ближайшее время.
Реформа также предполагала введение штрафа в 2 тысячи рублей за эксплуатацию машины, которая не прошла осмотр. Это же обуславливало ужесточение требований для самого оператора.
Ранее NEWS.ru сообщал, что работа операторов техосмотра (ТО) в России будет контролироваться по новым правилам. Подготовленный Минэкономики проект постановления правительства направлен в Белый дом.
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