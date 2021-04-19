Реестровые и вольные: освещающим митинги журналистам раздадут QR-коды

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил вносить журналистов, освещающих уличные манифестации, в специальный реестр, а также обязать таких работников носить нагрудный номерной знак и QR-код. Данная мера, по мнению её инициаторов, должна защитить прессу от необоснованного насилия со стороны стражей порядка на публичных мероприятиях. Однако опрошенные NEWS.ru правозащитники и сотрудники СМИ полагают, что нововведение может только усугубить положение работников медийной сферы.
Против «лжежурналистов»
Ради «снижения количества случаев необоснованных задержаний» СПЧ фактически предлагает дополнить изданный в начале апреля приказ Роскомнадзора, регламентирующий отличительные знаки для сотрудников СМИ, которые работают на митингах, пикетах и демонстрациях. В документе надзорного ведомства
В СПЧ предлагают размещать на опознавательном знаке работников СМИ и блогеров номерной знак с QR-кодом, «доступным для верификации» силовиками. Союзу журналистов России (СЖР) при этом предлагается запустить «пилотные проекты» по аккредитации работающих на уличных акциях корреспондентов с занесением в некий реестр. Отсутствие их данных в этом перечне может быть расценено властями «как участие в несогласованном митинге».
Кроме этого, Верховному суду РФ предлагается разъяснить, что наличие аккредитации и соответствующего опознавательного знака у журналиста и блогера «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», если во время публичного мероприятия этот человек занимался скандированием лозунгов или агитацией.
Предложения позиционируются как инструмент по «обеспечению прав журналистов». Их разработали во исполнение распоряжения Владимира Путина от 28 января. Тогда глава государства
По информации «Коммерсанта», предложения президентского совета якобы
По мнению разработчиков и журналистов, это будет способствовать повышению безопасности работников СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности, даст возможность органам правопорядка оперативно идентифицировать личность журналиста с помощью QR-кода, — отмечается в сообщении СПЧ.
До этого глава президентского Совета Валерий Фадеев на совещании в Пятигорске
В свою очередь, член СПЧ Марина Ахмедова
Президент поручил полномочным представителям и Совету разработать предложения, которые снизили бы, а ещё лучше вообще устранили конфликты между журналистами и правоохранительными органами. Чтобы исполнить эти поручения, Фадеев проводит встречи в разных округах с полпредами. Такие уже прошли в пяти округах, сегодня поездка в шестой — Нижний Новгород. Эти встречи открытые, на них присутствуют региональные СМИ, о них пишут полпредства на своих официальных ресурсах. На них присутствовал заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. На них присутствовали некоторые члены Совета — Наталия Евдокимова, Татьяна Мерзлякова и я. Я даже подробно описывала эти встречи, в чём можно убедиться.
В разговоре с NEWS.ru журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова довольно скептически отнеслась к предложению вводить QR-коды для профессионального сообщества. Она отметила, что не является автором данной инициативы.
С QR-кодами первая проблема в том, что в маленьких городах кнопочные телефоны, которые не считывают QR-код. Вторая проблема — если журналист в отпуске и оказался в гуще событий. Или, например, если случается крупное ЧП, теракт, стихийный митинг, то тогда никто не успевает аккредитоваться, и едет на съёмки журналист, который физически ближе к месту. Во время карантина журналисты получали QR-коды на свои редакционные удостоверения, но у нас в редакции произошёл сбой — начали совпадать номера удостоверений. У одного коллеги в процессе поездки внезапно отозвали QR-код, и он доказывал сотрудникам полиции, что является журналистом. У нас, в отличие от адвокатов, нет никакого реестра. И подсчитать всех журналистов в стране невозможно.
Винокурова надеется, что в ближайшее время авторы предложений дадут разъяснения, потому что пока не очень понятно, как всё будет работать. При этом она выразила надежду, что разработчики этой идеи преследовали цель прекратить насилие на митингах, с которым работники СМИ постоянно сталкиваются: журналистов задерживают, но фактически блокируют возможность работать. При этом член СПЧ не считает рабочим вариант предварительной аккредитации.
Закодированное ограничение
Член СПЧ и руководитель аналитического центра «Сова» (признанного Минюстом «иноагентом») Александр Верховский обратил внимание на то, что вся затея с QR-кодом сводится к тому, что какой-то человек может сфальсифицировать удостоверение журналиста, а зелёный жилет можно купить в магазине. Таким образом, подчёркивает правозащитник, участники митинга купят себе «липовые удостоверения и жилетки», и разгонять станет некого.
Плюс этого проекта я вижу один — у журналиста с QR-кодом меньше шансов получить дубинкой по голове. Но шансы всё равно остаются, потому что это же толпа, потом начальник Росгвардии ответит, что ваш QR-код не было видно. Так что это очень относительная защита. Минус в том, что QR-код ограничивает профессиональную деятельность. Здесь пересекаются ведомственные интересы правоохранительных органов — чтобы им не мешали работать, а также интересы всего журналистского сообщества, в том числе крупных официальных СМИ, у которых аппаратный большой вес, который существует в переговорах. И отчасти публичные и непубличные торги между представителями медийного сообщества и правоохранительной системы, как бы так сделать, чтобы и одни, и другие могли работать.
Похожую позицию выразили в Профсоюзе журналистов и работников СМИ. Член профбюро организации Софья Русова в интервью NEWS.ru подчеркнула, что единственное, чем должен в своей работе руководствоваться представитель медиасообщества, — это закон «О СМИ» и кодексом профессиональной этики.
Всё, что сейчас предлагается, больше похоже на ограничения и фильтрацию. Есть казачество реестровое, а есть вольное. Примерно такое же отношение можно увидеть и к журналистам. Безусловно, члены Профсоюза журналистов и работников СМИ будут освещать уличные акции, потому что это их профессиональный долг. К сожалению, последние массовые акции, которые прошли в январе, показали, что нарушение прав журналистов было массовым. В ходе мониторинга мы зафиксировали больше сотни случаев по всей стране, будем заниматься этим и впредь. То, что предлагается в СПЧ и о чём говорит СЖР, вызывает множество вопросов, касающихся того, как это будет работать на деле. Сотрудники полиции ведут себя агрессивно. Как они будут проверять и сверять данные, куда-то звонить, уточнять, смотреть, кто где работает и состоит ли в каком-то реестре, если журналист попадёт под руку или дубинку ОМОНа? У журналистов были жилеты, удостоверения, редакционные задания. Всё это не спасло их от избиения со стороны сотрудников полиции и Росгвардии.
Также собеседница NEWS.ru напомнила, что обращалась к депутатам Мосгордумы с просьбой задать вопрос главе столичного управления МВД о том, почему были избиты сотрудники СМИ на недавних уличных акциях, и передала полный список пострадавших. Однако, по словам Русовой, никакого внятного ответа не поступило. Поэтому, считает она, рассчитывать на то, что QR-коды будут как-то защищать от насилия, не приходится.
С новой волной политических уличных протестов, начавшейся в январе после возвращения в РФ оппозиционера Алексея Навального, объектами полицейского насилия стали не только участники митингов, но и освещающие их работники СМИ. На акциях 23 января с беспрецедентно жёсткой тактикой силовиков
В их числе оказалась журналистка «Новой газеты» Елизавета Кирпанова, которая 23 января получила дубинкой по голове от сотрудника ОМОНа, несмотря на то, что была в специальном жилете с надписью «пресса». Аналогичный случай
В марте депутат Госдумы Александр Хинштейн
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.