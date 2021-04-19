Реестровые и вольные: освещающим митинги журналистам раздадут QR-коды

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил вносить журналистов, освещающих уличные манифестации, в специальный реестр, а также обязать таких работников носить нагрудный номерной знак и QR-код. Данная мера, по мнению её инициаторов, должна защитить прессу от необоснованного насилия со стороны стражей порядка на публичных мероприятиях. Однако опрошенные NEWS.ru правозащитники и сотрудники СМИ полагают, что нововведение может только усугубить положение работников медийной сферы.

Против «лжежурналистов»

Ради «снижения количества случаев необоснованных задержаний» СПЧ фактически предлагает дополнить изданный в начале апреля приказ Роскомнадзора, регламентирующий отличительные знаки для сотрудников СМИ, которые работают на митингах, пикетах и демонстрациях. В документе надзорного ведомства говорится о необходимости ношения специального бейджа белого цвета с надписью «Пресса», содержащего фотографию, фамилию, имя и отчество журналиста, наименование СМИ, подписи главного редактора, а также даты выдачи и срока действия. Бейдж должен крепиться к специальному жилету из ткани повышенной видимости с элементами из светоотражающих материалов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В СПЧ предлагают размещать на опознавательном знаке работников СМИ и блогеров номерной знак с QR-кодом, «доступным для верификации» силовиками. Союзу журналистов России (СЖР) при этом предлагается запустить «пилотные проекты» по аккредитации работающих на уличных акциях корреспондентов с занесением в некий реестр. Отсутствие их данных в этом перечне может быть расценено властями «как участие в несогласованном митинге».

Кроме этого, Верховному суду РФ предлагается разъяснить, что наличие аккредитации и соответствующего опознавательного знака у журналиста и блогера «не является иммунитетом от уголовной и административной ответственности», если во время публичного мероприятия этот человек занимался скандированием лозунгов или агитацией.

Предложения позиционируются как инструмент по «обеспечению прав журналистов». Их разработали во исполнение распоряжения Владимира Путина от 28 января. Тогда глава государства поручил своим полномочным представителям в федеральных округах совместно с СПЧ «принять меры по обеспечению в субъектах РФ прав журналистов, предусмотренных законодательством РФ о СМИ».

По информации «Коммерсанта», предложения президентского совета якобы рассылаются по полпредствам в федеральных округах «в качестве руководства к действию». По словам источника издания, документ «спустят в МВД и администрации» для внедрения в пилотных регионах. Сколько субъектов будет включено в этот список, неизвестно. Одним из них может стать Санкт-Петербург. На сайте СПЧ говорится о том, что в Северной столице «совместно с журналистским сообществом и правоохранительными структурами» разработана электронная платформа, которая предполагает внедрение идентификационной карты журналиста.

По мнению разработчиков и журналистов, это будет способствовать повышению безопасности работников СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности, даст возможность органам правопорядка оперативно идентифицировать личность журналиста с помощью QR-кода, — отмечается в сообщении СПЧ.

До этого глава президентского Совета Валерий Фадеев на совещании в Пятигорске обратил внимание , что в преддверии выборов есть вероятность проведения новых несанкционированных акций. В этой связи, по его словам, была «обозначена необходимость» минимизации их негативных последствий для журналистов. Также он призвал силовиков обратить внимание на проблему лжежурналистов, продемонстрировав купленные в качестве эксперимента в Интернете документы сотрудника зарегистрированного СМИ.

В свою очередь, член СПЧ Марина Ахмедова назвала ложью утверждения СМИ о том, что предложения о работе журналистов на митингах якобы спущены Совету сверху. Также, по её словам, никакого официального проекта не существует.

Президент поручил полномочным представителям и Совету разработать предложения, которые снизили бы, а ещё лучше вообще устранили конфликты между журналистами и правоохранительными органами. Чтобы исполнить эти поручения, Фадеев проводит встречи в разных округах с полпредами. Такие уже прошли в пяти округах, сегодня поездка в шестой — Нижний Новгород. Эти встречи открытые, на них присутствуют региональные СМИ, о них пишут полпредства на своих официальных ресурсах. На них присутствовал заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий. На них присутствовали некоторые члены Совета — Наталия Евдокимова, Татьяна Мерзлякова и я. Я даже подробно описывала эти встречи, в чём можно убедиться. Марина Ахмедова журналистка, член СПЧ журналистка, член СПЧ

В разговоре с NEWS.ru журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова довольно скептически отнеслась к предложению вводить QR-коды для профессионального сообщества. Она отметила, что не является автором данной инициативы.

С QR-кодами первая проблема в том, что в маленьких городах кнопочные телефоны, которые не считывают QR-код. Вторая проблема — если журналист в отпуске и оказался в гуще событий. Или, например, если случается крупное ЧП, теракт, стихийный митинг, то тогда никто не успевает аккредитоваться, и едет на съёмки журналист, который физически ближе к месту. Во время карантина журналисты получали QR-коды на свои редакционные удостоверения, но у нас в редакции произошёл сбой — начали совпадать номера удостоверений. У одного коллеги в процессе поездки внезапно отозвали QR-код, и он доказывал сотрудникам полиции, что является журналистом. У нас, в отличие от адвокатов, нет никакого реестра. И подсчитать всех журналистов в стране невозможно. Екатерина Винокурова журналистка, член СПЧ журналистка, член СПЧ

Винокурова надеется, что в ближайшее время авторы предложений дадут разъяснения, потому что пока не очень понятно, как всё будет работать. При этом она выразила надежду, что разработчики этой идеи преследовали цель прекратить насилие на митингах, с которым работники СМИ постоянно сталкиваются: журналистов задерживают, но фактически блокируют возможность работать. При этом член СПЧ не считает рабочим вариант предварительной аккредитации.

Закодированное ограничение

Член СПЧ и руководитель аналитического центра «Сова» (признанного Минюстом «иноагентом») Александр Верховский обратил внимание на то, что вся затея с QR-кодом сводится к тому, что какой-то человек может сфальсифицировать удостоверение журналиста, а зелёный жилет можно купить в магазине. Таким образом, подчёркивает правозащитник, участники митинга купят себе «липовые удостоверения и жилетки», и разгонять станет некого.

Плюс этого проекта я вижу один — у журналиста с QR-кодом меньше шансов получить дубинкой по голове. Но шансы всё равно остаются, потому что это же толпа, потом начальник Росгвардии ответит, что ваш QR-код не было видно. Так что это очень относительная защита. Минус в том, что QR-код ограничивает профессиональную деятельность. Здесь пересекаются ведомственные интересы правоохранительных органов — чтобы им не мешали работать, а также интересы всего журналистского сообщества, в том числе крупных официальных СМИ, у которых аппаратный большой вес, который существует в переговорах. И отчасти публичные и непубличные торги между представителями медийного сообщества и правоохранительной системы, как бы так сделать, чтобы и одни, и другие могли работать. Александр Верховский директор информационно-аналитического центра «Сова» директор информационно-аналитического центра «Сова»

Похожую позицию выразили в Профсоюзе журналистов и работников СМИ. Член профбюро организации Софья Русова в интервью NEWS.ru подчеркнула, что единственное, чем должен в своей работе руководствоваться представитель медиасообщества, — это закон «О СМИ» и кодексом профессиональной этики.

Всё, что сейчас предлагается, больше похоже на ограничения и фильтрацию. Есть казачество реестровое, а есть вольное. Примерно такое же отношение можно увидеть и к журналистам. Безусловно, члены Профсоюза журналистов и работников СМИ будут освещать уличные акции, потому что это их профессиональный долг. К сожалению, последние массовые акции, которые прошли в январе, показали, что нарушение прав журналистов было массовым. В ходе мониторинга мы зафиксировали больше сотни случаев по всей стране, будем заниматься этим и впредь. То, что предлагается в СПЧ и о чём говорит СЖР, вызывает множество вопросов, касающихся того, как это будет работать на деле. Сотрудники полиции ведут себя агрессивно. Как они будут проверять и сверять данные, куда-то звонить, уточнять, смотреть, кто где работает и состоит ли в каком-то реестре, если журналист попадёт под руку или дубинку ОМОНа? У журналистов были жилеты, удостоверения, редакционные задания. Всё это не спасло их от избиения со стороны сотрудников полиции и Росгвардии. Софья Русова член профбюро Профсоюза журналистов и работников СМИ член профбюро Профсоюза журналистов и работников СМИ

Также собеседница NEWS.ru напомнила, что обращалась к депутатам Мосгордумы с просьбой задать вопрос главе столичного управления МВД о том, почему были избиты сотрудники СМИ на недавних уличных акциях, и передала полный список пострадавших. Однако, по словам Русовой, никакого внятного ответа не поступило. Поэтому, считает она, рассчитывать на то, что QR-коды будут как-то защищать от насилия, не приходится.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С новой волной политических уличных протестов, начавшейся в январе после возвращения в РФ оппозиционера Алексея Навального, объектами полицейского насилия стали не только участники митингов, но и освещающие их работники СМИ. На акциях 23 января с беспрецедентно жёсткой тактикой силовиков столкнулись 49 журналистов в 20 городах России. 31 января силы правопорядка задержали не менее 91 сотрудника СМИ в 31 регионе России. Во время массовых выступлений 2 февраля были задержаны 11 медиаработников. По данным СЖР, за это время пострадали или подверглись задержаниям более 100 представителей журналистской сферы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В их числе оказалась журналистка «Новой газеты» Елизавета Кирпанова, которая 23 января получила дубинкой по голове от сотрудника ОМОНа, несмотря на то, что была в специальном жилете с надписью «пресса». Аналогичный случай произошёл 2 февраля с ведущим YouTube-канала Real Viewer Фёдором Худокормовым. Они обращались с заявлением в СКР с требованием завести уголовное дело, но там отказались наказывать силовиков, сочтя их действия законными.

В марте депутат Госдумы Александр Хинштейн обещал , что Росгвардия вместе с факультетом журналистики МГУ проведёт лекции-тренинги для студентов, где будущим работникам СМИ расскажут, как безопасно освещать массовые акции. Парламентарий заявил, что в перспективе этот опыт распространят на журфаки других вузов. По словам замглавы Росгвардии Олега Плохого, такие тренинги были бы важны «с точки зрения применения этих памяток, всех этих актов, которые касаются именно безопасности журналистов». Ведомство, по его словам, готово выделить своих представителей, которые могли бы «разбирать конкретные ситуации».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.