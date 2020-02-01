https://static.news.ru/photo/892be196-451f-11ea-bbd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что уже в 2020 году в России появится база данных пациентов со злокачественными новообразованиями.

Как передаёт ОТР, глава Минздрава анонсировал создание такого реестра на дне открытых дверей в Московском онкологическом институте Герцена. По словам Мурашко, эта мера позволит следить за эффективностью и ходом лечения всех онкобольных страны. Министр здравоохранения подчеркнул, что в сфере онкологии ключевыми направлениями работы являются ранняя выявляемость, увеличение продолжительности жизни больных и разработка инновационных методов лечения.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений объявила о том, что с 2020 года российских онкологов будут премировать за выявление рака на ранних стадиях.