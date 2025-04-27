Рецепт для похудения: рыбный ужин. Едим — и вес уходит

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Хотите вкусно поужинать без вреда для фигуры? Попробуйте этот легкий вариант классического сочетания — сочную рыбу с воздушным пюре, где всего 280 ккал на порцию!

Ингредиенты на 1 порцию: филе белой рыбы (треска/минтай) — 150 г; картофель — 200 г; обезжиренное молоко — 50 мл; чеснок — 1 зубчик; лимонный сок, укроп, соль, перец.

Приготовление:

Рыбу сбрызните лимоном, посыпьте укропом и заверните в фольгу. Запекайте 20 мин при 180 °C. Картофель отварите в кожуре (так сохраняется больше полезных веществ), очистите и разомните с тёплым молоком и пропущенным через пресс чесноком.

Пищевая ценность: калории: 280 ккал; белки: 25 г; жиры: 3 г; углеводы: 35 г.

Почему это работает для похудения:

Рыба даёт качественный белок для сытости

Картофель в мундире сохраняет калий

Молоко вместо масла снижает калораж

Чеснок ускоряет метаболизм

Совет: подавайте с горстью руколы — добавит хруста — и всего 5 ккал. Такой ужин оставит чувство легкости, но не голода!

Ранее сообщалось: когда хочется чего-то сытного, но не хочется нарушать диету, этот рецепт хот-дога — идеальный вариант. Он готовится быстро, содержит минимум калорий и максимум белка, что особенно важно при снижении веса. На порцию выходит около 220 ккал.