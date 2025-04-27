Хотите вкусно поужинать без вреда для фигуры? Попробуйте этот легкий вариант классического сочетания — сочную рыбу с воздушным пюре, где всего 280 ккал на порцию!
Ингредиенты на 1 порцию: филе белой рыбы (треска/минтай) — 150 г; картофель — 200 г; обезжиренное молоко — 50 мл; чеснок — 1 зубчик; лимонный сок, укроп, соль, перец.
Приготовление:
- Рыбу сбрызните лимоном, посыпьте укропом и заверните в фольгу. Запекайте 20 мин при 180 °C.
- Картофель отварите в кожуре (так сохраняется больше полезных веществ), очистите и разомните с тёплым молоком и пропущенным через пресс чесноком.
Пищевая ценность: калории: 280 ккал; белки: 25 г; жиры: 3 г; углеводы: 35 г.
Почему это работает для похудения:
- Рыба даёт качественный белок для сытости
- Картофель в мундире сохраняет калий
- Молоко вместо масла снижает калораж
- Чеснок ускоряет метаболизм
Совет: подавайте с горстью руколы — добавит хруста — и всего 5 ккал. Такой ужин оставит чувство легкости, но не голода!
Ранее сообщалось: когда хочется чего-то сытного, но не хочется нарушать диету, этот рецепт хот-дога — идеальный вариант. Он готовится быстро, содержит минимум калорий и максимум белка, что особенно важно при снижении веса. На порцию выходит около 220 ккал.