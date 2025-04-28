Рецепт для похудения: пельмени. Едим — и вес уходит

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Когда хочется пельменей, но следишь за фигурой, необязательно отказывать себе в удовольствии. Главное — выбрать правильные ингредиенты и способ приготовления.

Ингредиенты (на 4 порции):

тесто: 200 г цельнозерновой муки (или смесь овсяной и гречневой), 100 мл теплой воды, щепотка соли;

200 г цельнозерновой муки (или смесь овсяной и гречневой), 100 мл теплой воды, щепотка соли; начинка: 250 г куриного фарша (грудка + немного бедра для сочности), 1 маленькая луковица, соль, перец, зелень.

Приготовление:

Замесите тесто из муки, воды и соли, дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, специями и зеленью. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, слепите пельмени. Варите в подсоленной воде пять — семь минут или готовьте на пару.

Пищевая ценность (на 100 г):

калории: ~150 ккал;

белки: 15 г;

жиры: 3 г;

углеводы: 18 г.

Такой вариант богат белком и клетчаткой, дает долгое чувство сытости и не вредит фигуре. Подавайте с греческим йогуртом вместо сметаны и свежими овощами!

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