Когда хочется пельменей, но следишь за фигурой, необязательно отказывать себе в удовольствии. Главное — выбрать правильные ингредиенты и способ приготовления.
Ингредиенты (на 4 порции):
- тесто: 200 г цельнозерновой муки (или смесь овсяной и гречневой), 100 мл теплой воды, щепотка соли;
- начинка: 250 г куриного фарша (грудка + немного бедра для сочности), 1 маленькая луковица, соль, перец, зелень.
Приготовление:
- Замесите тесто из муки, воды и соли, дайте ему отдохнуть 30 минут.
- Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, специями и зеленью.
- Раскатайте тесто, вырежьте кружки, слепите пельмени.
- Варите в подсоленной воде пять — семь минут или готовьте на пару.
Пищевая ценность (на 100 г):
- калории: ~150 ккал;
- белки: 15 г;
- жиры: 3 г;
- углеводы: 18 г.
Такой вариант богат белком и клетчаткой, дает долгое чувство сытости и не вредит фигуре. Подавайте с греческим йогуртом вместо сметаны и свежими овощами!
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