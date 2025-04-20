Рецепт для похудения: запеканка с яблоками. Едим — и вес уходит

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Эта запеканка — отличный десерт или полезный завтрак без лишних калорий. Она богата белком и дарит долгое чувство сытости.

Ингредиенты:

300 г нежирного творога (до 5%);

2 яйца;

1 яблоко;

1 ст. л. мёда (или заменителя сахара);

30 г овсяных хлопьев;

ванилин, корица по вкусу.

Приготовление:

Творог разомни вилкой или взбей блендером с яйцами и мёдом. Добавь овсяные хлопья и специи. Яблоко нарежь тонкими дольками, выложи часть в форму, залей творожной массой и сверху разложи оставшиеся яблоки. Выпекай 30 минут при 180 °C.

Пищевая ценность на 100 г:

Калории: ~120 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 3 г

Углеводы: 12 г

Подавай запеканку теплой или холодной — в любом случае она будет вкусной!

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