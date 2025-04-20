Эта запеканка — отличный десерт или полезный завтрак без лишних калорий. Она богата белком и дарит долгое чувство сытости.
Ингредиенты:
- 300 г нежирного творога (до 5%);
- 2 яйца;
- 1 яблоко;
- 1 ст. л. мёда (или заменителя сахара);
- 30 г овсяных хлопьев;
- ванилин, корица по вкусу.
Приготовление:
- Творог разомни вилкой или взбей блендером с яйцами и мёдом.
- Добавь овсяные хлопья и специи.
- Яблоко нарежь тонкими дольками, выложи часть в форму, залей творожной массой и сверху разложи оставшиеся яблоки.
- Выпекай 30 минут при 180 °C.
Пищевая ценность на 100 г:
- Калории: ~120 ккал
- Белки: 10 г
- Жиры: 3 г
- Углеводы: 12 г
Подавай запеканку теплой или холодной — в любом случае она будет вкусной!
Ранее сообщалось, что кабачки с чесноком в духовке — это легкое и полезное блюдо, идеальное для похудения. На 100 г приходится всего 50 ккал.