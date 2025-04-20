Эта запеканка — отличный десерт или полезный завтрак без лишних калорий. Она богата белком и дарит долгое чувство сытости.

Ингредиенты:

  • 300 г нежирного творога (до 5%);
  • 2 яйца;
  • 1 яблоко;
  • 1 ст. л. мёда (или заменителя сахара);
  • 30 г овсяных хлопьев;
  • ванилин, корица по вкусу.

Приготовление:

  1. Творог разомни вилкой или взбей блендером с яйцами и мёдом.
  2. Добавь овсяные хлопья и специи.
  3. Яблоко нарежь тонкими дольками, выложи часть в форму, залей творожной массой и сверху разложи оставшиеся яблоки.
  4. Выпекай 30 минут при 180 °C.

Пищевая ценность на 100 г:

  • Калории: ~120 ккал
  • Белки: 10 г
  • Жиры: 3 г
  • Углеводы: 12 г

Подавай запеканку теплой или холодной — в любом случае она будет вкусной!

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