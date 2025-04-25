Когда худеешь, особенно важно правильно перекусывать между основными приемами пищи — чтобы не сорваться на вредности и поддержать метаболизм. Сегодня поделюсь идеальным вариантом полдника, который я сама часто готовлю.
Творожный десерт с ягодами
Возьмите:
- 100 г нежирного творога (до 5%);
- 50 г свежих или замороженных ягод (малина, черника, клубника);
- 1 ч. л. мёда или натурального сиропа (по желанию);
- 2–3 грецких ореха.
Просто смешайте творог с ягодами, слегка разомните вилкой. Если используете замороженные ягоды, дайте им немного оттаять. Сверху посыпьте измельчёнными орехами и полейте мёдом.
Почему это работает?
- Творог дает белок для сытости
- Ягоды — витамины и клетчатку
- Орехи — полезные жиры
- Мед (если добавляете) — натуральную сладость без химии
Пищевая ценность:
- калории: ~200 ккал;
- белки: 14 г;
- жиры: 8 г;
- углеводы: 15 г.
Этот полдник хорош тем, что:
- Быстро готовится — буквально 2 минуты.
- Утоляет тягу к сладкому.
- Даёт энергию без тяжести в животе.
Можно варьировать: вместо ягод взять половинку банана, вместо орехов — семена льна или чиа. Главное — соблюдайте меру с высококалорийными добавками. Приятного аппетита и легкого похудения!
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