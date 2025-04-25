Когда худеешь, особенно важно правильно перекусывать между основными приемами пищи — чтобы не сорваться на вредности и поддержать метаболизм. Сегодня поделюсь идеальным вариантом полдника, который я сама часто готовлю.

Творожный десерт с ягодами

Возьмите:

  • 100 г нежирного творога (до 5%);
  • 50 г свежих или замороженных ягод (малина, черника, клубника);
  • 1 ч. л. мёда или натурального сиропа (по желанию);
  • 2–3 грецких ореха.

Просто смешайте творог с ягодами, слегка разомните вилкой. Если используете замороженные ягоды, дайте им немного оттаять. Сверху посыпьте измельчёнными орехами и полейте мёдом.

Почему это работает?

  • Творог дает белок для сытости
  • Ягоды — витамины и клетчатку
  • Орехи — полезные жиры
  • Мед (если добавляете) — натуральную сладость без химии

Пищевая ценность:

  • калории: ~200 ккал;
  • белки: 14 г;
  • жиры: 8 г;
  • углеводы: 15 г.

Этот полдник хорош тем, что:

  1. Быстро готовится — буквально 2 минуты.
  2. Утоляет тягу к сладкому.
  3. Даёт энергию без тяжести в животе.

Можно варьировать: вместо ягод взять половинку банана, вместо орехов — семена льна или чиа. Главное — соблюдайте меру с высококалорийными добавками. Приятного аппетита и легкого похудения!

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