Рецепт для похудения: легкий полдник. Едим — и килограммы уходят

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Когда худеешь, особенно важно правильно перекусывать между основными приемами пищи — чтобы не сорваться на вредности и поддержать метаболизм. Сегодня поделюсь идеальным вариантом полдника, который я сама часто готовлю.

Творожный десерт с ягодами

Возьмите:

100 г нежирного творога (до 5%);

50 г свежих или замороженных ягод (малина, черника, клубника);

1 ч. л. мёда или натурального сиропа (по желанию);

2–3 грецких ореха.

Просто смешайте творог с ягодами, слегка разомните вилкой. Если используете замороженные ягоды, дайте им немного оттаять. Сверху посыпьте измельчёнными орехами и полейте мёдом.

Почему это работает?

Творог дает белок для сытости

Ягоды — витамины и клетчатку

Орехи — полезные жиры

Мед (если добавляете) — натуральную сладость без химии

Пищевая ценность:

калории: ~200 ккал;

белки: 14 г;

жиры: 8 г;

углеводы: 15 г.

Этот полдник хорош тем, что:

Быстро готовится — буквально 2 минуты. Утоляет тягу к сладкому. Даёт энергию без тяжести в животе.

Можно варьировать: вместо ягод взять половинку банана, вместо орехов — семена льна или чиа. Главное — соблюдайте меру с высококалорийными добавками. Приятного аппетита и легкого похудения!

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