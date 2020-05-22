Реаниматолог рассказал о последних мольбах больных COVID-19 перед ИВЛ

https://static.news.ru/photo/6e206d92-9c1b-11ea-a32e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реаниматолог-анестезиолог Михаил Чащин рассказал о психологической стороне работы с больными COVID-19. По его словам, особенно тяжело медикам наблюдать за тем, как умирают молодые пациенты. Врач признался, что ему часто приходится видеть их смерть и мучения.

В реанимации мы видим смерть постоянно: и до COVID, и во время COVID. Для нас смерть — это что-то, что мы не смогли предотвратить. Это часть нашей работы, к сожалению, — говорит Чащин.

Медик вспомнил, как на днях на его глазах погиб мужчина 38–39 лет с коронавирусом. До подключения к аппарату ИВЛ он буквально умолял о помощи.

Он вдруг начал плакать... Просил не дать ему умереть, потому что у него родился маленький ребёнок, и он с ним даже не виделся... Но мы не смогли спасти этого пациента, он умер, — рассказал врач.

Медик отметил, что зачастую люди умирают не от самого коронавируса, а от его последствий. Кроме того, COVID-19 может спровоцировать различные заболевания, в частности стать причиной психоза. Он вспомнил о мужчине, которого привезла в клинику с подозрением на коронавирус психиатрическая бригада, передаёт StarHit.

Пациент был переведён на ИВЛ. Через три дня пришёл положительный анализ на COVID. На фоне интоксикации и пневмонии у человека случился психоз. Он мог навредить себе и окружающим, — делится доктор.

Ранее, как писал NEWS.ru, санкт-петербургский врач-реаниматолог из Покровской больницы Сергей Саяпин рассказал, как заразился коронавирусом во время работы, а затем лечился от пневмонии. Он считает, что подцепил инфекцию 10 апреля, во время реанимации пациента.