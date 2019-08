Во время перерыва теннисист решил сменить футболку и обнажил торс прямо на поле, чем вызвал бурные эмоции у девушки. Ей настолько понравилось увиденное, что она решила сфотографировать объект восхищения.

Забавное видео с фанаткой разместила пользовательница Twitter с подписью «Блондинка слева. Все мы немного эта девушка».

Другие юзеры поддержали мнение автора поста, а также посмеялись над реакцией подруги главной героини ролика.