https://static.news.ru/photo/3e25b8b0-c979-11e9-8520-fa163e074e61_660.jpg Фелисиано Лопес Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM/Global Look Press

Интернет-пользователей рассмешила реакция одной из зрительниц международного теннисного турнира US Open на переодевающегося спортсмена из Испании Фелисиано Лопеса.

Во время перерыва теннисист решил сменить футболку и обнажил торс прямо на поле, чем вызвал бурные эмоции у девушки. Ей настолько понравилось увиденное, что она решила сфотографировать объект восхищения.

Забавное видео с фанаткой разместила пользовательница Twitter с подписью «Блондинка слева. Все мы немного эта девушка».

Другие юзеры поддержали мнение автора поста, а также посмеялись над реакцией подруги главной героини ролика.

Я просто кричу от реакции её соседки. Это я, когда моя подруга показывает мне чувака, который ей нравится, — написал один из комментаторов.

Blonde woman, top left. She is all of us pic.twitter.com/3EG7DHl32d — No Match Windy, No? (@nomatchwindyno) 26 августа 2019 г.

Однако некоторые пользователи негативно восприняли видео. Они предложили представить, что было бы, если мужчина также отреагировал на переодевающуюся теннисистку, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что популярный российский певец Дима Билан опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в одних трусах. При этом пользователи Сети заподозрили исполнителя в использовании пуш-ап.