Интернет-пользователей рассмешила реакция одной из зрительниц международного теннисного турнира US Open на переодевающегося спортсмена из Испании Фелисиано Лопеса.
Во время перерыва теннисист решил сменить футболку и обнажил торс прямо на поле, чем вызвал бурные эмоции у девушки. Ей настолько понравилось увиденное, что она решила сфотографировать объект восхищения.
Забавное видео с фанаткой разместила пользовательница Twitter с подписью «Блондинка слева. Все мы немного эта девушка».
Другие юзеры поддержали мнение автора поста, а также посмеялись над реакцией подруги главной героини ролика.
Я просто кричу от реакции её соседки. Это я, когда моя подруга показывает мне чувака, который ей нравится, — написал один из комментаторов.
Однако некоторые пользователи негативно восприняли видео. Они предложили представить, что было бы, если мужчина также отреагировал на переодевающуюся теннисистку, передаёт «Ридус».
Ранее News.ru писал, что популярный российский певец Дима Билан опубликовал фотографию, на которой он запечатлён в одних трусах. При этом пользователи Сети заподозрили исполнителя в использовании пуш-ап.