Readovka: депутат-единоросс устроил мусорный коллапс в Липецке

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Член Совета депутатов Нижневоргольского сельского поселения Липецкой области Илья Демидов продал единственный в регионе мусорный полигон, которым управлял, подставной компании, чем спровоцировал мусорный коллапс, пишет Readovka.

По информации издания, политик передал управление организацией тамбовской фирме «РИЭЛТИКО», которая формально является банкротом. Кроме того, актив оценили в 25 раз дешевле балансовой стоимости. После этого полигон закрылся.

Журналисты со ссылкой на источник пишут, что бенефициаром сделки был глава компании «Бастион», которая занимается собором мусора в Тамбове. Он даже присутствовал при совершении сделки.

При этом основной владелец полигона Александр Негробов, которому принадлежит 70% доли в предприятии, не знал о его продаже. Он обращался в правоохранительные органы и местный Арбитражный суд, но, по данным СМИ, действий никто не предпринимает.

Новый собственник не имеет права на эксплуатацию полигона, так как к компании не перешла разрешительная документация и заключения экологической экспертизы, без которых нельзя получить лицензию на обращение с ТБО.

Экологи жалуются, что из-за закрытия полигона отходы начали отправлять на соседние свалки, из-за чего они переполнились. Кроме того, на территории закрытого объекта не проводится обработка, что делает его опасным для местных жителей и экосистемы.

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России 90% всех отходов по-прежнему отправляются на полигоны, а не на переработку. По этому показателю Россия находится на уровне Бразилии и Мексики.