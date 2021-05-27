РБК: Россия позволит летать из Европы в обход Белоруссии

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Россия скоро выдаст разрешение авиакомпаниям Европы летать в страну в обход Белоруссии. Об этом сообщило РБК со ссылкой на собственные источники в авиакомпаниях и Минтрансе РФ.

Один из инсайдеров отметил , что Росавиация сейчас обдумывает вопрос о разрешении для Европы. Это подтвердил и источник в Минтрансе: он добавил, чт онедавние отмены рейсов, в том числе из Франции, связаны с необходимостью проработать альтернативные маршруты мимо Белоруссии.

Официально в Минтрансе и Росавиации эту информацию не комментируют.

Ранее французская Air France отменила рейс из Парижа в Москву. Причиной стало отсутвие разрешения на пролёт в обход Белоруссии. Австрийская Austrian Airlines по той же причине отменила рейс из Вены в Москву в четверг, 27 мая.

Причиной отказа от полётов над Белоруссией европейских авиакомпаний стало решение Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). Оно принято до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолёта Ryanair в Минске 23 мая, в результате которого был задержан основатель Telegram-канала Nехта Роман Протасевич.

Ранее Турция заблокировала заявление Североатлантического альянса, в котором говорилось о «практических действиях» в отношении Белоруссии после произошедшего с рейсом Ryanair.