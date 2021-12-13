Разыскиваемый за стрельбу у клуба под Курском сам явился в полицию
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:42, 13 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Курской области мужчина, подозреваемый в стрельбе у ночного клуба, самостоятельно пришёл в отдел полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были госпитализированы.
Сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание. Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции, — сказали в ведомстве.
Подозреваемым в стрельбе оказался 21-летний житель Курска. В настоящее время он даёт показания. Решается вопрос о его задержании. ОМВД России по Курскому району возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России «Хулиганство».
12 декабря неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Курской области, были ранены пять охранников. По одной из версий, причиной случившегося мог стать конфликт посетителей и охраны несколькими днями ранее. Инцидент произошёл около 23:00, на место происшествия были направлены наряды полиции и Росгвардии. Пострадавшие госпитализированы. Подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно, на автомобиле.