Разыскиваемый за стрельбу у клуба под Курском сам явился в полицию

В Курской области мужчина, подозреваемый в стрельбе у ночного клуба, самостоятельно пришёл в отдел полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону. В результате инцидента пострадали пять человек, все они были госпитализированы.

Сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения и задержание. Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции, — сказали в ведомстве.

Подозреваемым в стрельбе оказался 21-летний житель Курска. В настоящее время он даёт показания. Решается вопрос о его задержании. ОМВД России по Курскому району возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК России «Хулиганство».