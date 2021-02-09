«Разве у Путина нет сердца?»: Разин будет добиваться освобождения Ефремова

https://static.news.ru/photo/4f97c6c0-6ab7-11eb-bb12-96000091f725_660.jpg Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный продюсер Андрей Разин выразил желание помочь актёру Михаилу Ефремову, осуждённому за смертельное ДТП. Он заявил, что намерен добиться досрочного освобождения артиста.

По словам Разина, он не знаком с Ефремовым лично, но является почитателем творчества его отца — выдающегося актёра Олега Ефремова. Продюсер признался, что ему было тяжело видеть, как Михаил «разлагается», а друзья ему в этом способствуют. Разин уверен, что сейчас артист стал иным человеком, который может осмыслить сказанное и сделанное.

Андрей Разин пояснил, что хочет организовать сбор подписей в поддержку Ефремова, хоть это и займёт много времени. По мнению Разина, на это уйдёт порядка полутора лет. Он также пообещал добиться согласия с решением о помиловании актёра от семьи погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Затем продюсер собирается подключить представителей творческой элиты, общественные и религиозные организации. Целью, по его словам, является выход на президента РФ Владимира Путина.

Да, я всегда критически относился к поведению Ефремова, к его сквернословию по отношению к власти, к его хайпу. Это поведение и привело его к таким результатам, но власть должна быть гуманной. Вы думаете, что у Путина нет сердца? Он такой же человек, который многое пережил, он не из буржуйской семьи, всё понимает, — заявил Разин в интервью изданию «Собеседник».

Разин также одобрил стремление актёра и шоумена Никиты Джигурды помочь Ефремову. Отметив, что Джигурда вряд ли что-то сможет сделать в вопросе помилования, Разин при этом надеется получить и его подпись. Сам Джигурда, впрочем, уточняет, что его изначальные намерения отличаются от того, чего хочет добиться продюсер.

Я хотел доказать, что Миша невиновен, а они будут говорить: «Виноват, но пожалейте...» Я в этом участвовать не буду! — категорично высказался Джигурда.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы минувшим летом — он находился за рулём в пьяном виде, когда его автомобиль на большой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил стоявший на светофоре курьерский фургон. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и той же ночью скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы, позднее приговор был смягчён, и срок сократился до 7,5 года.

Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Однако на днях он был этапирован в Москву и помещён в следственный изолятор «Водник» для участия в следственных действиях по делу о лжесвидетельстве в ходе его судебного разбирательства. Сейчас у Ефремова статус свидетеля.