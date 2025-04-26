Разрезаешь, а там... Нежный киш с курицей и шпинатом — вкуснятина на ужин!

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Готовим нежный киш с курицей и шпинатом! Идеальный вариант для сытного завтрака или лёгкого ужина — ароматный французский пирог с сочной начинкой.

Начните с основы: смешайте 200 г муки и 100 г холодного сливочного масла, добавьте щепотку соли и 2–3 ст. л. ледяной воды. Замесите тесто, раскатайте и выложите в форму, сделав высокие бортики.

Для начинки обжарьте 300 г куриного филе кубиками до золотистости, добавьте пучок свежего шпината и потушите 2 минуты. Взбейте 3 яйца и 200 мл сливок, добавьте 100 г тёртого сыра, соль, перец и мускатный орех.

На подготовленную основу выложите курицу со шпинатом, залейте яично-сливочной смесью. Выпекайте 35–40 минут при 180°C до румяной корочки. Дайте кишу немного остыть перед подачей — так он лучше сохранит форму.

Тонкое хрустящее тесто, нежная курица и сливочная заливка с нотками шпината создают гармоничный вкус. Подавайте тёплым с ломтиком лимона и свежей зеленью. Этот воздушный пирог хорош как в горячем, так и в холодном виде!

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