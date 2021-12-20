«Резко поднимает иммунитет»: центр Чумакова — о бустерной дозе «КовиВака»

Введение бустерной дозы вакцины «КовиВак» поможет сильно укрепить иммунитет для противодействия коронавирусной инфекции и новому «омикрон»-штамму. Защита организма может достигать 95%, сообщил ТАСС директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов. По его словам, к таким выводам пришли российские и зарубежные специалисты после серии проведённых исследований.

Третья (бустерная) доза вакцины резко поднимает иммунитет. К таким выводам пришли и мы в России, и в мире после серии исследований действия вакцины по отношению к различным штаммам, в том числе «омикрону». Специалисты проверили сыворотки людей, которые получили бустерную дозу, и обнаружили, что защита может достигать 95%, — сказал он.

Ранее генеральный директор учреждения, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что в центре имени Чумакова создадут вакцину для профилактики коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых. Учёный отметил, что при помощи платформы инактивированных цельновириoнных вакцин можно разрабатывать препараты на основе новых штаммов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова поделиться «Спутником V» для бустерной ревакцинации в других странах, в том числе европейских. По его словам, о необходимости этого шага свидетельствуют заявления ФРГ, где не хватает препаратов для ревакцинации.