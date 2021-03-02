Разработчик «Новичка» рассказал, когда могли отравить Навального

https://static.news.ru/photo/7964b12c-7b7c-11eb-953b-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Оппозиционера Алексея Навального могли отравить во время перелёта из России в Германию. Именно тогда ему могли ввести вещества, которые немецкие врачи обнаружили в анализах. Об этом заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк.

В самолёте они запихали в него очень много фентанила и суфентанила (опиоидные анальгетики. — NEWS.ru). Это то, что было у Скрипалей. Это они в самолёте его «накормили». И в анализах это есть, которые Charité​ представила, — рассказал Ринк РИА Новости.

Учёный ссылается на публикации немецкой клиники в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске. Медики установили, что у оппозиционера произошло нарушение обмена веществ, оно было вызвано резким изменением сахара в крови. После того как состояние Навального было стабилизировано, его перевезли на лечение в Берлин. Так захотели его родственники.

Позже правительство ФРГ заявило, что в анализах оппозиционера были найдены следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Политики ссылаются на военных медиков. Их выводы подтверждены в лабораториях Швеции и Франции. При этом омские врачи не обнаружили никаких следов яда в крови оппозиционера.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Запад придумал ситуацию с отравлением Навального, чтобы поддержать образ агрессивной России. Дипломат пояснила, что это делается для того, чтобы «продолжать сдерживать Россию» и переводить «натовские бюджеты в ещё большую милитаризацию».